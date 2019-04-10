رئيس لجنة الانضباط يوضح الإجراء المتبع بشأن ” حركة ” حمدالله وقوميز

ماجد محمد(صدى):

علق أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط، على حركة كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، ولاعب الهلال قوميز.

وأكد الرفاعي أن اللجنة لم تتلق تقرير من الحكم حول حركة حمدالله وقوميز، لذلك لم نصدر عقوبات عليها.

وأوضح أنه كرجل قانوني يفسر حركتا اللاعبين بأنها تعبر عن الحماس والقوة.

وأضاف: ” ملف حركة حمدالله وقوميز مغلق ولن نتخذ فيها أي اجراء ” .

وكان حمدالله قد أثار جدلا بحركة قام بها قبل مباراة العالمي ضد الهلال، حيث اعتبرها البعض غير أخلاقية، مطالبين لجنة الانضباط بالتدخل الفوري لإيقاف مثل هذه التصرفات.