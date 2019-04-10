فتاة بحرينية تكشف تفاصيل تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين في أبو حدرية
روت فتاة بحرينية أصيبت خلال تبادل إطلاق النار للأجهزة الأمنية مع العناصر الإرهابية في أبو حدرية بالمنطقة الشرقية، تفاصيل الواقعة وكيفية تعامل الأجهزة الأمنية معها.
وقالت الفتاة إنها كانت قادمة من الكويت برفقة والدها وقرروا الاستراحة في المحطة ووقتها بدأ الإرهابيون بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، ما نتج عنه إصابتها في رأسها.
وأكدت أن الجهات الأمنية أخلتهم بسرعة إلى مبنى مجاور، ونُقلوا عبر الإسعاف بعد ذلك إلى النعيرية لتلقي الإسعافات الأولية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71664 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على السلامه ، وربنا يتمم لكِ الشفاء العاجل .. آمين ,,
,, اما الإرهابيين عبيد المجوس .. فأبشري ، ستسمعي مايسرك عن مصيرهم ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71664 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على السلامه ، وربنا يتمم لكِ الشفاء العاجل .. آمين ,,
,, اما الإرهابيين عبيد المجوس .. فأبشري ، ستسمعي مايسرك عن مصيرهم ..
qlq[ عدد التعليقات: 4633 ] نشر منذ 58 دقيقة
…
قدامك العافية
ان شاء الله
اما الارهابين الى الجحيم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5036 ] نشر منذ 53 دقيقة
الحمد لله علي سلامتكم