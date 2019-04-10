فتاة بحرينية تكشف تفاصيل تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين في أبو حدرية

نايف السالم(صدى):

روت فتاة بحرينية أصيبت خلال تبادل إطلاق النار للأجهزة الأمنية مع العناصر الإرهابية في أبو حدرية بالمنطقة الشرقية، تفاصيل الواقعة وكيفية تعامل الأجهزة الأمنية معها.

وقالت الفتاة إنها كانت قادمة من الكويت برفقة والدها وقرروا الاستراحة في المحطة ووقتها بدأ الإرهابيون بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، ما نتج عنه إصابتها في رأسها.

وأكدت أن الجهات الأمنية أخلتهم بسرعة إلى مبنى مجاور، ونُقلوا عبر الإسعاف بعد ذلك إلى النعيرية لتلقي الإسعافات الأولية.