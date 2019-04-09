بالصور.. طفلة عمرها 6 سنوات تتبرع لشقيقها الرضيع بنخاع العظام لإنقاذ حياته

لندن(صدى):

تبرعت طفلة بريطانية، عمرها 6 سنوات، لشقيقها الرضيع بنخاع العظام لعلاجه من نقص خلايا الدم.

وتمكنت الطفلة من إنقاذ حياته، وكان الطفل “ كالب أشلي ”، صاحب الـ4 أشهر، عرضة للموت المفاجئ في أي لحظة يتعرض فيها لأي وعكة صحية بسيطة مثل: نزلات البرد.

وكان الطفل بحاجة ماسة لعملية زرع نخاع العظام، ومن حسن حظه أظهرت الفحوصات أن خلايا شقيقته “ صوفي ”، متطابقة معه بنسبة 100%، وبعد إجراء الفحوصات استخرج الأطباء خلايا العظام من مفصل فخد صوفي، ثم نقلوها لشقيقها.

وتعافى “ كالب ”، وازداد تعلق “ صوفي ” به بشدة بعدما تعافت أيضًا بشكل كامل من تلك العملية.