بالصور.. طفلة عمرها 6 سنوات تتبرع لشقيقها الرضيع بنخاع العظام لإنقاذ حياته
تبرعت طفلة بريطانية، عمرها 6 سنوات، لشقيقها الرضيع بنخاع العظام لعلاجه من نقص خلايا الدم.
وتمكنت الطفلة من إنقاذ حياته، وكان الطفل “ كالب أشلي ”، صاحب الـ4 أشهر، عرضة للموت المفاجئ في أي لحظة يتعرض فيها لأي وعكة صحية بسيطة مثل: نزلات البرد.
وكان الطفل بحاجة ماسة لعملية زرع نخاع العظام، ومن حسن حظه أظهرت الفحوصات أن خلايا شقيقته “ صوفي ”، متطابقة معه بنسبة 100%، وبعد إجراء الفحوصات استخرج الأطباء خلايا العظام من مفصل فخد صوفي، ثم نقلوها لشقيقها.
وتعافى “ كالب ”، وازداد تعلق “ صوفي ” به بشدة بعدما تعافت أيضًا بشكل كامل من تلك العملية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71648 ] نشر منذ 8 دقائق
ممتاز ..
.. شي طيب ,,