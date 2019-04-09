وظيفة شاغرة في معهد الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق معهد الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية بمدينة الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) وظيفة إدارية شاغرة من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس فما فوق، بمسمى (ممثل مبيعات وتسويق Sales And Marketing Representative).

وأوضحت الشركة أن الشروط هي :أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس فما فوق في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في دور المبيعات والتسويق، إجادة اللغة الإنجليزية والعربية بطلاقة.

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