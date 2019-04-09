سييرا: نركز على الدوري.. وفهد المولد: لا مجال للفرح

ماجد محمد(صدى):

أكد التشيلي خوسيه سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، أنه فضَّل إراحة عدد كبير من اللاعبين اليوم نتيجة المباريات المتلاحقة، مقدمًا الشكر للاعبين الذين شاركوا على تحقيق الفوز.

وشدَّد خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أنه يركز على دوري المحترفين، مضيفًا: ” منذ قدومي إلى الاتحاد من سنتين وأنا لا استطيع أن أشكر جماهير الاتحاد على وقفتها مع الفريق في شتى الظروف ” .

وتابع: ” أعرف تعصب الجماهير بالمدرجات لحبها الكبير لناديها ” ، مضيفًا ردًا على سؤال بشأن بتواجد جماهير غفيرة اليوم في النادي: ” بصراحة لم استغرب الصور والمقاطع التي شاهدتها لجماهير العميد بالنادي لأنني أعرف الحب الكبير لهذه الجماهير لناديها ”

من جانبه، قال فهد المولد : ” نحن كلاعبين ندخل أي مباراة الفترة المقبلة لتحقيق الفوز، وتركيزنا على الدوري و الآسيوية وكأس الملك، ولايوجد مجال للفرح الآن نفكر في لقاء النصر ” .