وظائف إدارية بمجال المشتريات والتخطيط في شركة الإتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية بمجال المشتريات والتخطيط.

وأوضحت الشركة أن العمل بمقرها بمدينة الرياض، بمسمى (محلل أول التخطيط والأداء، ومشرف مشتريات، وأخصائي مشتريات)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأبرزت أن الوظائف تحمل اسم:

1- محلل أول التخطيط والأداء (Senior Planning & Performance Analyst):

– درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات أو هندسة الاتصالات أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

2- مشرف مشتريات (Procurement Supervisor):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

3- أخصائي مشتريات (Procurement Specialist):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/04/09م وينتهي التقديم بتاريخ 2019/04/16م.

وللتقديم يرجى الدخول على الرابط التالي:هنــــــــــــــــــا.