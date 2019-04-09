إصابة 10أشخاص إثر انقلاب سيارة غرب رفحاء

نايف السالم(صدى):

أصيب 10 أشخاص باكستانيي الجنسية إثر حادث انقلاب سيارة غرب مدينة رفحاء، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت اليوم الثلاثاء بلاغًا في تمام الساعة (19:04م) بوجود حادث انقلاب سيارة (غرب مدينة رفحاء 20 كم تقريبًا).

وأضاف أنه على الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مراكز إسعاف رفحاء والمركوز والهباس والعويقيلة وفرقة إسعافية دعم تابعة لوزارة الصحة.