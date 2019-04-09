بالفيديو.. عبد الرحمن الخطيب يدافع عن تكريم ” سمية الخشاب ” : ” سبب لتذكيرها بالعمرة “

أميرة خالد(صدى):

دافع ‏الممثل عبدالرحمن الخطيب، عن تكريم جمعية المنتجين والموزعين السعوديين للفنانة المصرية سمية الخشاب بختم رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وقال الخطيب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر ” إن الختم سبب في تذكيرها بالعمرة “ ، مضيفًا جمعية الموزعين مقرها الرياض وثقافتها من ثقافة الرياض ودينها من دين الرياض، وهداياها بما يتناسب مع ثقافة الرياض، ومع ذلك أنا شخصيًا لو أخذوا رأيي لما وافقت.

وأضاف : ” أنت من لتمنع الجمعية من إهداء مجسم لخاتم رسول الله لضيفة مسلمة يذكرها برسول الله أخذته وفرحت وذهبت إلى مكة لأداء العمرة “.

وتابع : ” من أنت لتذكر الناس بماضيهم ومعاصيهم وفجورهم؟ هذه ليست مسؤوليتك، اتق الله عندك دليل هاته وأقبل رأسك غير كدة لأ. “