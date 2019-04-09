بالفيديو.. عبد الرحمن الخطيب يدافع عن تكريم ” سمية الخشاب ” : ” سبب لتذكيرها بالعمرة “
دافع الممثل عبدالرحمن الخطيب، عن تكريم جمعية المنتجين والموزعين السعوديين للفنانة المصرية سمية الخشاب بختم رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وقال الخطيب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر ” إن الختم سبب في تذكيرها بالعمرة “ ، مضيفًا جمعية الموزعين مقرها الرياض وثقافتها من ثقافة الرياض ودينها من دين الرياض، وهداياها بما يتناسب مع ثقافة الرياض، ومع ذلك أنا شخصيًا لو أخذوا رأيي لما وافقت.
وأضاف : ” أنت من لتمنع الجمعية من إهداء مجسم لخاتم رسول الله لضيفة مسلمة يذكرها برسول الله أخذته وفرحت وذهبت إلى مكة لأداء العمرة “.
وتابع : ” من أنت لتذكر الناس بماضيهم ومعاصيهم وفجورهم؟ هذه ليست مسؤوليتك، اتق الله عندك دليل هاته وأقبل رأسك غير كدة لأ. “
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