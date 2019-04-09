بالفيديو.. الحميد: ننظر بشكل خاصة لمن لديها أطفال ومتزوجة خارج المملكة

نايف السالم(صدى):

علَّق الدكتور إبراهيم الحميد، مساعد مدير عام شؤون السعوديين في الخارج، على موضوع زواج سعوديات من غير المواطنين دون تصريح، وعدم قدرتهن على الرجوع للمملكة بأطفالهن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج داوود الشريان، إن الجهة المختصة في وزارة الداخلية تنظر لموضوع الأطفال، ومدة الزواج، وموضوع استمراريته وعدمه.

وأضاف ” الحميد ” أن إجراءات تجديد الجواز يتم عبر التقدم للسفارة بشكل مباشر وتقدم طلب لتجديد الجواز ويتم تجديده مباشرة.

وأوضح أن هناك مركز اتصال موحد 920033334 يعمل في الوزارة على مدار الـ24 ساعة، ومهمته استقبال طلبات المواطنين في الخارج من جميع أنحاء العالم.