بالفيديو.. ” العنزي “: الملصق الأعلى نجوم هو الأعلى كفاءة بالمكيف

علي القحطاني(صدى):

أوضح عبدالله العنزي، عضو فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، كيفية قراءة ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وكيفية الاستفادة من البيانات الموضحة عليه.

وقال عبدالله، خلال برنامج ” يا هلا ” إنه تم وضع ملصق قراءة الطاقة، وكان على شكل نجوم، والأعلى نجوم هو الأعلى كفاءة، وحتى الآن يتم وضع هذا الملصق.

وأضاف ” العنزي ” أنه في أول سبتمبر يظهر الملصق الجديد، وهو على شكل مستويات، لتوحيد شكل بطاقة الطاقة لجميع منتجات بطاقة الطاقة.

وأكد أنه لا يمكن التلاعب بهذه البطاقات أبدًا.