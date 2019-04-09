بالفيديو.. ” العنزي “: الملصق الأعلى نجوم هو الأعلى كفاءة بالمكيف
أوضح عبدالله العنزي، عضو فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، كيفية قراءة ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وكيفية الاستفادة من البيانات الموضحة عليه.
وقال عبدالله، خلال برنامج ” يا هلا ” إنه تم وضع ملصق قراءة الطاقة، وكان على شكل نجوم، والأعلى نجوم هو الأعلى كفاءة، وحتى الآن يتم وضع هذا الملصق.
وأضاف ” العنزي ” أنه في أول سبتمبر يظهر الملصق الجديد، وهو على شكل مستويات، لتوحيد شكل بطاقة الطاقة لجميع منتجات بطاقة الطاقة.
وأكد أنه لا يمكن التلاعب بهذه البطاقات أبدًا.
الواقع[ عدد التعليقات: 6848 ] نشر منذ 12 دقيقة
المفروض لايكون هناك مستويات وإنما نوع واحد هو الأفضل فقط و يفرض على المصنعين والوكلاء ان لايدخل السوق الا هذا المنتج الذي يصرح له