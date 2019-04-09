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بالفيديو.. ” العنزي “: الملصق الأعلى نجوم هو الأعلى كفاءة بالمكيف

بالفيديو.. ” العنزي “: الملصق الأعلى نجوم هو الأعلى كفاءة بالمكيف
علي القحطاني(صدى):

أوضح عبدالله العنزي، عضو فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، كيفية قراءة ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وكيفية الاستفادة من البيانات الموضحة عليه.

وقال عبدالله، خلال برنامج ” يا هلا ” إنه تم وضع ملصق قراءة الطاقة، وكان على شكل نجوم، والأعلى نجوم هو الأعلى كفاءة، وحتى الآن يتم وضع هذا الملصق.

وأضاف ” العنزي ” أنه في أول سبتمبر يظهر الملصق الجديد، وهو على شكل مستويات، لتوحيد شكل بطاقة الطاقة لجميع منتجات بطاقة الطاقة.

وأكد أنه لا يمكن التلاعب بهذه البطاقات أبدًا.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6848 ] نشر منذ 12 دقيقة

المفروض لايكون هناك مستويات وإنما نوع واحد هو الأفضل فقط و يفرض على المصنعين والوكلاء ان لايدخل السوق الا هذا المنتج الذي يصرح له

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