بالصور.. ” الشباب ” يجري مرانه الرئيس استعدادًا لـ ” الباطن “

نواف السالم(صدى):

أجرى مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم الروماني ماريوس السوهاديكا، مساء اليوم الثلاثاء الحصة التدريبية الرئيسة للفريق على ملعب إستاد الأمير خالد بن سلطان، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد البلطان.

وجاء ذلك استعدادا لمواجهة فريق الباطن يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واستهل المدرب حصته التدريبية قبل الأخيرة بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة (ماركال).

عقب ذلك أخضع اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب ثم ألحقها بتقسيمة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي، فضلا عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية واختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.