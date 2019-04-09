بالفيديو.. مسؤول: إنهاء قضية المواطنة التي دخلت مخيم لائجين سوريين بالخطأ

علي القحطاني(صدى):

أعلن الإعلامي داوود الشريان، عن تواصل أحد المسؤولين معه ومع فريق البرنامج؛ لإنهاء قضية المواطنة سلوى الخالد التي تعيش في مخيم لاجئين سوريين منذ أعوام، بعد زواجه من سوري دون الحصول على تصريح.

وأوضح ” الشريان ” خلال برنامج اليوم الثلاثاء، أن المسؤول أكد له إنهاء هذه القضية وأنه سيتم تسهيل إجراءات جلب زوجها وأولادها إلى المملكة قريبًا، فيما لم يعلن عن هوية هذا المسؤول.

وروت المواطنة سلوى الخالدي، قصة زواجها من سوري ودون تصريح زواج من المملكة، مؤكدة أنها سعت في هذا التصريح لأكثر مرة لكن لم تحصل عليه، فتزوجت من سوري في بلاده.

وأوضحت المواطنة، أنها كانت تعيش في حمص ثم انتقلت إلى ريف تدمر بعدما اندلعت الأحداث في سوريا، مشيرة إلى أنها لا تتمكن من إصدار هويات لها ولأطفالها طلال وسحر بسبب عدم اعتراف سوريا بزواجها لأنها لا تملك إذن زواج من المملكة.

بعد أعوام من الهموم وسنين من المعاناة

هاهو داود يزف بُشراه لسلوى ليسدل الستار على معاناتها الطويلة مع شتات أولادها

ولتطوى بذلك صحيفة الغربة ويلتم الشمل#من_كلم_داود#سعوديات_في_العراق pic.twitter.com/PnvTRTOli1 — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 9, 2019

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