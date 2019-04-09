بالفيديو.. تعليم المهد: لايوجد شبهة فساد في تعيين 50 موظف

عادل الحربي(صدى):

أوضح مدير تعليم إدارة المهد حقيقة خطاب يظهر شبهة فساد في تعيين 50 موظف في إدارة تعليم المهد، على بند الأجور.

وقال مدير التعليم خلال مشاركته في برنامج ” أحد أعضاء اللجنة تقدم بالخطاب وفقًا لرأيه الشخصي فقط، ولم يتم توظيفهم دون موافقة الوزارة بل تم توظيفهم وفقًا للنظام والتعليمات.

وأضاف : طالبنا من مقدم الخطاب أن يوضح لنا الأسباب وبعد التحقيق اتضح انه لايوجد شبه فساد في تعيين الموظفين.