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بالفيديو.. تعليم المهد: لايوجد شبهة فساد في تعيين 50 موظف

بالفيديو.. تعليم المهد: لايوجد شبهة فساد في تعيين 50 موظف
عادل الحربي(صدى):

أوضح مدير تعليم إدارة المهد حقيقة خطاب يظهر شبهة فساد في تعيين 50 موظف في إدارة تعليم المهد، على بند الأجور.

وقال مدير التعليم خلال مشاركته في برنامج ” أحد أعضاء اللجنة تقدم بالخطاب وفقًا لرأيه الشخصي فقط، ولم يتم توظيفهم دون موافقة الوزارة بل تم توظيفهم وفقًا للنظام والتعليمات.

وأضاف : طالبنا من مقدم الخطاب أن يوضح لنا الأسباب وبعد التحقيق اتضح انه لايوجد شبه فساد في تعيين الموظفين.


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