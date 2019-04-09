بالفيديو.. تعليم المهد: لايوجد شبهة فساد في تعيين 50 موظف
أوضح مدير تعليم إدارة المهد حقيقة خطاب يظهر شبهة فساد في تعيين 50 موظف في إدارة تعليم المهد، على بند الأجور.
وقال مدير التعليم خلال مشاركته في برنامج ” أحد أعضاء اللجنة تقدم بالخطاب وفقًا لرأيه الشخصي فقط، ولم يتم توظيفهم دون موافقة الوزارة بل تم توظيفهم وفقًا للنظام والتعليمات.
وأضاف : طالبنا من مقدم الخطاب أن يوضح لنا الأسباب وبعد التحقيق اتضح انه لايوجد شبه فساد في تعيين الموظفين.
شبهة فساد في تعليم المهد
مدير إدارة التعليم بالمحافظة يكشف تفاصيل تعيين 50 موظفاً لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/4HsAYJRsN9
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 9, 2019
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