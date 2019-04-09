بالصور.. الهلال يعاود تدريباته

نواف السالم(صدى):

عاود فريق نادي الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته بعد أن خسر لقاء الاستقلال الإيراني يوم أمس الاثنين، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.

واشتملت الحصة التدريبية على: تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في اللقاء، ومران اعتيادي لبقية اللاعبين، طبق خلاله المدير الفني ” زوران ” تدريبات تكتيكية وفنية.

وواصل الرباعي ” سلمان الفرج، عبدالله عطيف، عمر عبدالرحمن وسالم الدوسري ” ، برامجهم العلاجية والتأهيلية المعدة لهم مسبقا.

وشهد المران متابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان عضو شرف النادي، ونائب الرئيس الأستاذ ” فهد الراشد ” ، والرئيس التنفيذي المهندس ” طارق التويجري ” ، والأمين العام المهندس ” عبدالله الجربوع ” .

ويؤدي الفريق مرانا مغلقا في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم غد الأربعاء استعدادا لمواجهة مضيفه ” الأهلي ” مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.