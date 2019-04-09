الأهلي يسقط أمام بيرسيبوليس ويتراجع للمركز الأخير في دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي بيرسيبوليس الإيراني، على النادي الأهلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الوصل في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل شجاعي خليل زاده في الدقيقة (18) وعلي عليبور في الدقيقة (48) هدفي الفوز لصالح بيرسيبوليس.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً تعادل باختاكور الأوزبكي مع ضيفه السد القطري 2-2 على ستاد باختاكور في طشقند.

وحافظ باختاكور على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من السد وبيرسيبوليس و3 للأهلي.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم أبريل الجاري، حيث يلتقي الأهلي مع بيرسيبوليس في دبي، والسد مع باختاكور في الدوحة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأهلي على السد 2-0 في جدة وتعادل بيرسيبوليس مع باختاكور 1-1 في طهران، في حين شهدت الجولة الثانية فوز باختاكور على الأهلي 1-0 في طشقند والسد على بيرسيبوليس 1-0 في الدوحة.

ويشار إلى أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.