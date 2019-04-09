بالفيديو.. محمد البقمي: الصرف الصحي المتسبب في إطاحة سيارة بسبب خسف أرضية
أوضح محمد البقمي، متحدث باسم أمانة جدة، أسباب خسف بأرضية مواقف تطيح بسيارة في جدة.
وقال محمد خلال برنامج ” معالي المواطن ” إن هذا المكان حدث به هبوط أدى إلى سقوط السيارة، وإن مثل هذه الحوادث قليلة في المملكة.
وأضاف ” البقمي ” ، أن ما حدث أن هذا المكان قديم، ويفترض إذا دخلت خدمة الصرف الصحي، أن يتخلص منها ولكن لم يتم التخلص منها، ومع مرور الزمن حدث الهبوط.
خسف بأرضية مواقف تطيح بسيارة في جدة
متحدث أمانة جدة عن الأسباب في #معالي_المواطن pic.twitter.com/PlGbDMhmFd
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 9, 2019
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