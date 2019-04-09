بالفيديو.. محمد البقمي: الصرف الصحي المتسبب في إطاحة سيارة بسبب خسف أرضية

علي القحطاني(صدى):

أوضح محمد البقمي، متحدث باسم أمانة جدة، أسباب خسف بأرضية مواقف تطيح بسيارة في جدة.

وقال محمد خلال برنامج ” معالي المواطن ” إن هذا المكان حدث به هبوط أدى إلى سقوط السيارة، وإن مثل هذه الحوادث قليلة في المملكة.

وأضاف ” البقمي ” ، أن ما حدث أن هذا المكان قديم، ويفترض إذا دخلت خدمة الصرف الصحي، أن يتخلص منها ولكن لم يتم التخلص منها، ومع مرور الزمن حدث الهبوط.