بالصورة.. شقراء تتحول إلى أفريقية بسبب إدمانها التسمير

دبلن(صدى):

أمضت الفتاة الإيرلندية الشقراء إجازة مميزة في تركيا في العام 2015 وكانت في الـ22 من عمرها عندما خضعت لأول جلسة تسمير بشرة هناك.

وبعد ذلك أصبحت مدمنة على هذه التقنية؛ فهي تخضع منذ ذلك العام لأكثر من 3 جلسات تسمير في الأسبوع الواحد، ولا تتمنى استعادة لون بشرتها الطبيعي، مشيراً إلى أنها تتلقى أيضاً حقن ميلانوتان التي يعتبر استخدامها غير قانوني وخطراً.

وتعرّضت للهجوم من قبل بعض المتابعين على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما ردت عليه بالقول: ” يعتقد بعض الأشخاص أنني سأتحول إلى امرأة سوداء بسبب التسمير وأنا لا أكترث لما يقولون. ”