انطلاق مباريات الجولة 27 من الدوري بـ 3 مواجهات.. الخميس

ماجد محمد(صدى):

تنطلق يوم الخميس المقبل، مباريات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويشهد يوم الخميس، لقاء بين الاتفاق والفتح على استاد الأمير محمد بن فهد، فيما يستضيف نادي الباطن الشباب، ويلتقي الحزم والرائد على استاد مدينة الملك عبدالله.

ويخوض 8 أندية 4 مواجهات يوم الجمعة، إذ سيواجه التعاون القادسية على استاد مدينة الملك عبدالله، ويلتقي أحد والفيحاء على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، والوحدة والفيصلي على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، وأخيرًا الأهلي والهلال في مدينة الملك عبدالله الرياضة.

ويوم السبت الموافق 13 أبريل، يلتقي النصر والاتحاد على استاد الملك فهد الدولي.