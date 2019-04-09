بالفيديو.. عم ناصر السبيعي يشرح كيف سقط الفقيد في بحيرة فيكتوريا

علي القحطاني(صدى):

كشف بداح السبيعي، عم المختفي في أوغندا، مذكر السبيعي، أنه تم العثور على جثة ” مذكر ” على بعد كيلو واحد من موقع غرقه في نهر فكتوريا منبع نهر النيل، غارقاً.

وقال عم السبيعي لقناة ” العربية ” : لا توجد أي آثار اعتداء عليه، حيث حدث له ذلك بعد وجبة غداء برفقة صديقه ونزل لغسيل يديه فسقط في النهر حيث كان قادماً لافتتاح مكتب استقدام بأوغندا.

وأضاف: واستمرت أعمال البحث والإنقاذ من السلطات الأوغندية بالتعاون مع سفارة المملكة يومين كاملين.