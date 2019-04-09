بالفيديو.. محام: مضاعفة تكلفة العلاج أبلغ صور الاستغلال للمرضى

علي القحطاني(صدى):

علَّق محمد الجعيدي محام ومستشار قانوني، على فرض غرامة 10 آلاف ريال على طبيب ضاعف تكلفة علاج مسنة بإجراء تحاليل غير متعلقة بالمرض.

وقال خلال لقائه ببرنامج ” سيدتي ” : ” هذه أبلغ صور الاستغلال والوضع القانوني فيها واضح تماما ” .

وأضاف : ” مخالفات المنشآت الصحية الخاصة لها عقوباتها، أهمها العمل بدون ترخيص أو رفض تقديم الخدمة لأي سبب، ومن حق المريض السؤال عن طبيعة أدويته وأنواعها والتأكد منها ” .

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد اعتمد قرار لجنة المخالفات الطبية بجدة، بتغريم طبيب يعمل في أحد المجمعات الخاصة بالليث مبلغ 10 آلاف ريال؛ لإساءته التعامل مع مريضة مسنة، بمضاعفته تكلفة العلاج بإجراء تحاليل لها غير متعلقة بالمرض الذي تشكو منه.

غرامة 10 آلاف ريال لطبيب ضاعف تكلفة علاج مسنة بإجراء تحاليل غير متعلقة بالمرض #محمد_الجعيدي .. محام ومستشار قانوني : هذه أبلغ صور الاستغلال والوضع القانوني فيها واضح تماما #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/Wpb4PxDzi0 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 9, 2019