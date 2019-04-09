انتحار فتاة بعد نشر صور عارية لها عبر ” فيسبوك “
قرَّرت فتاة عربية تبلغ 18 عامًا من العمر، الانتحار برمي نفسها من فوق جبل في منطقة نائية بمدينة أكادير المغربية.
وجاء هذا القرار بعد نشر صور لها وهي شبه عاريه على موقع ” فيسبوك ” ، وهو ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في الواقعة؛ من أجل الوصول إلى ناشري الصور الفاضحة.
وكانت الضحية التي تفاجئت بنشر صورها، قبل أن تقدم على إنهاء حياتها خوفا من العار، خصوصا بعد وصول خبر الصور إلى أسرة الهالكة.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4975 ] نشر منذ 29 دقيقة
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات