انتحار فتاة بعد نشر صور عارية لها عبر ” فيسبوك “

مليكة فؤاد(صدى):

قرَّرت فتاة عربية تبلغ 18 عامًا من العمر، الانتحار برمي نفسها من فوق جبل في منطقة نائية بمدينة أكادير المغربية.

وجاء هذا القرار بعد نشر صور لها وهي شبه عاريه على موقع ” فيسبوك ” ، وهو ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في الواقعة؛ من أجل الوصول إلى ناشري الصور الفاضحة.

وكانت الضحية التي تفاجئت بنشر صورها، قبل أن تقدم على إنهاء حياتها خوفا من العار، خصوصا بعد وصول خبر الصور إلى أسرة الهالكة.