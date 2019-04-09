صحة المدينة عن وفاة ممرضة وجنينها بخطأ طبي: تم تأجيل سفر من له علاقة بالقضية

نايف السالم(صدى):

رد حاتم سمان، مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم صحة المدينة، على خبر صحة المدينة تحقق في وفاة ممرضة وجنينها بخطأ طبي بالمستشفى محل عملها.

وقال إنه تم التحفظ على الملف الطبي للمتوفاة، وكذلك ملف الطفلة، وتم تأجيل سفر من له علاقة بالقضية والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة قد بدأت التحقيق في شكوى تقدم بها مُقيم باكستاني ضد مستشفى خاص، يتهمه فيها بالتسبب في وفاة زوجته التي كانت تعمل ممرضة لدى نفس المستشفى بخطأ طبي.

وتفصيلًا، كانت الممرضة باكستانية تدعى سكينة يوسف وقعت ضحية خطأ طبي في المستشفى الذي تعمل فيه، بعدما جرى حقنها بـ ” مُغذٍ ” من قبل إحدى زميلاتها خلال حملها في الشهر التاسع؛ ما تسبب في وفاتها وإصابة طفلها بالعمى والوفاة الدماغية.

ولفت زوجها إلى أن زوجته أُدخلت غرفة العمليات وأجري لها عملية قيصرية عاجلة، قبل أن يتم إجراء عملية أخرى باستئصال الرحم؛ بسبب إصابتها بنزيف لتتوفى بعدها، فيما أُصيب الطفل بعمى ووفاة دماغية أيضاً.