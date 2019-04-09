بالصور.. إغلاق مصنعي مستحضرات تجميل وعطور في جدة للعمل دون ترخيص

عادل الحربي(صدى):

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مصنعي مستحضرات تجميل وعطور بمحافظة جدة، للعمل دون ترخيص ولعدم تطبيق أسس التصنيع الجيد، إضافةً إلى تداول مستحضرات تجميلية غير مدرجة لدى الهيئة.

وضبط مفتشو الهيئة 115192 عبوة من 96 صنفاً، إضافةً إلى 6988 كيلو غراماً و63 لتر مواد خام في المصنع الأول، و1392 عبوة من 46 صنفاً في المصنع الثاني.

وتتولى الهيئة استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأتين المخالفتين.