ارتفاع درجة حرارة المحرك من أسباب تلف طرمبة المياه

أميرة خالد(صدى):

تعتبر طرمبة المياه في السيارة، من أكثر الأجزاء التي يجب فحصها بصورة دورية؛ لكونها من أهم أجزاء نظام التبريد في السيارة، وأحد العوامل الرئيسية في المحافظة على المحرك من التلف.

وتقوم الطرمبة بضخ المياه في المحرك وتعمل على تدوير المياه حول المحرك، والتي تقوم بدورها بامتصاص درجة الحرارة العالية وتخفيض درجة حرارة المحرك التي تصل إلى 4500 فهرنهايت، أو تثبيتها عند المستوى الآمن.

وهناك عدة مؤشرات تدل على تعرض الطرمبة للخلل، ومنها ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بصورة مستمرة، حتى وإن كانت السيارة تقطع مسافات بسيطة، وخروج بخار الماء بصورة كثيفة من ردياتير السيارة، وينتج هذا البخار بسبب ارتفاع درجة الحرارة بشدة داخل نظام التبريد.

وتضمن المؤشرات أيضًا: وجود تسريب للمياه أسفل السيارة، فإن هذا يدل على وجود تلف أو ثقب إما في ممرات المياه أو في طرمبة المياه نفسها، وفي حال عدم تقليب سائل التبريد داخل الردياتير، وبقاءه في حالة السكون على الرغم من تدوير السيارة، وكذلك صدور صوت مزعج في منطقة المحرك، والذي يشبه صوت أحزمة المحرك التالفة، تلك الأصوات تصدر عندما يكون هناك تلف في بلية طرمبة المياه.