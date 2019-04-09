السفارة في أوغندا: نعمل على نقل جثمان ناصر السبيعي إلى المملكة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أوغندا، اليوم الثلاثاء، العثور على جثة المواطن مذكر ناصر السبيعي، الذي سقط في بحيرة فكتوريا الأوغندية السبت الماضي.

وقالت السفارة في بيان لها، إنه إلحاقًا لما سبق أن نشرته السفارة بشأن فقدان المواطن مذكر ناصر السبيعي، إثر سقوطه في أحد شلالات مدينة جنجا، تود السفارة أن توضح بأنه في صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1440/08/04، وبعد نجاح فرق الإنقاذ من السلطات الأوغندية، تم العثور على جثمان الشهيد.

وقدّمت واجب العزاء لعائلة الفقيد، معربة عن شكرها لسمو الأمير تركي بن طلال أمير عسير على حرصة الشديد وسؤاله المتواصل منذ إعلان خبر فقدانه.

وأشارت إلى أنها تعمل على نقل جثمان الفقيد إلى المملكة، مؤكدة حرصها على سلامة المواطنين في أوغندا وتقديم المساعدات لهم.

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