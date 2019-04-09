فشل ذريع لسياسة تدوير المدربين في الخليج.. والهلال يدفع الثمن مع زوران

خاص(صدى):

فقد نادي الهلال 7 نقاط في بطولة دوري المحترفين، تحت قيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش، ما أبعده عن صدارة جدول ترتيب الدوري، وكذلك انهزم أمس الاثنين أمام الاستقلال الإيراني في دوري الأبطال، فضلًا عن الأداء المخيب في بعض المباريات الأخرى.

وفتحت الجماهير الهلالية، النار على زوران، متهمين إياه بالتسبب في تراجع مستوى الزعيم خلال الشهرين الماضيين -منذ بداية عقده-؛ وذلك على الرغم من وجود لاعبين محليين وأجانب بالنادي على مستوى فني عالي.

وكانت خسارة الهلال أمس أمام الاستقلال الإيراني لأول مرة في البطولة الآسيوية، القشة التي قسمت ظهر البعير، إذ تعالت المطالبات برحيل زوران، والتعاقد مع مدرب أوروبي له شخصية قوية ويمتلك فكر جديد على الكرة السعودية بشكل خاص والخليج بشكل عام.

وأشارت الأنباء، إلى تفاوض إدارة نادي الهلال مع مدرب الأهلي السابق بابلو جويدي، وكذلك مدرب الاتحاد السابق بيليتش لقيادة الفريق في هذه المرحلة إذا ما أُقيل زوران الذي بدوره كان يدرب نادي العين الإماراتي قبل الهلال، وهو ما وصفه محللون ” إعادة مخلفات الأندية الأخرى ” ؛ ما يعتبر إهانة بحق نادي الهلال وتاريخه.

كما اعتبر رياضيون، أن سياسة تدوير المدربين في الخليج ” فاشلة ” ولن تجدي نفعًا للهلال، مشيرين إلى أن الزعيم بحاجة إلى مدرب أوروبي قوي لديه شخصية وفكر ونهج جديدة على الخليج، بالإضافة إلى طموح ورغبة وروح وحماس في تحقيق شي لنفسه أولآ ولفريقه ثانياً.

وأكدوا أنه لابد للمدرب الجديد أن يستمر للموسم القادم ولا يكون مدرب ” طوارئ فقط ” ، مقترحين مدرب ليون الفرنسي برونو جينيسيو وهو على وشك الإقالة، وكذلك مدرب ستاد ريمس ديفيد جيون، إضافة إلى المدربين المقالين حديثاً.

وأشار الرياضيون لـ ” صدى ” ، إلى أن زوران كان معروف بفشله في الخليج قبل تعاقد إدارة الهلال معه، وكذلك مدربي الأهلي والاتحاد السابقين فشلوا من قبل مع الأندية السعودية، مطالبين إدارة الهلال بعدم تكرار الخطأ.

في سياق آخر، كشف أحد أعضاء شرف الهلال، أن الإدارة لابد أن تطرح كل ما يُدار داخل النادي عليهم، إذ سيتجاوبون بشكل جيد ويقدمون النصيحة لما فيه مصلحة الزعيم؛ للحفاظ على مكانته وتاريخه.