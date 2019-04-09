رجل يقطع أصابع وأّذن فتاة ويقتلها لرفضها الزواج منه

أنقرة(صدى):

قبضت الشرطة التركية في مدينة إسطنبول على شاب أفغاني، يشتبه في أنه أقدم على قتل فتاة وقطع أذنيها وأصابعها بعد أن رفضت الارتباط به.

واتصل الجيران بالشرطة بعد انتشار رائحة كريهة قادمة من شقة، وعندما اقتحمت الشرطة الشقة، عثرت على جثة المرأة على أريكة، وقد جرى قطع أذنيها وأصابع يديها، وقد وضع القاتل الأجزاء المقطوعة تحت تلك الأريكة.

وتم إلقاء القبض على مشتبه به، وذلك بعد أن أكد سائق أنه نقل الأخير مع حقيبة كبيرة إلى تلك الشقة التي يتم تأجيرها مفروشة للسواح والزائرين، وبعد القبض عليه، أوضح المتهم خلال اعترافاته أنها قتل الفتاة الأفغانية بعد أن رفضت الزواج منه.