استشاري أنف وأذن: 3 أنواع لحساسية الربيع يجب الحذر منهم

أميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور وجيه عباس، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أن مرضى حساسية الجيوب الأنفية يفضلون المكوث بالمنزل في فصل الربيع، خوفًا من المضاعفات التي يصابون بها، نتيجة التعرض لحبوب اللقاح وغبار الأشجار.

وقال الطبيب أن من ضمن هذه المضاعفات : العطس – الرشح – حكة بالأنف- حرقان داخل الأنف صداع بين الحاجبين.

وأضاف : أن هناك مخاوف أخرى تطارد مرضى الجيوب الأنفية في فصل الربيع، وهي التعرض بعض أجزاء الجسم للحساسية، ومنها: حساسية العين، ويصاحبها الحرقان، والاحمرار، وآلام شديدة بالجفون، فضلًا عن الحكة.

بالإضافة إلى حساسية في سقف الحلق، ومن أعراضها “الحكة الشديدة في تلك المنطقة، حساسية وحكة شديدة بالأذن.