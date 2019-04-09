بالفيديو.. شهد الشمري ترد على شائعة اغتيالها وتصف مروجي الشائعة: صفحات رخيصة

بغداد(صدى):

ردت الشاعرة العراقية شهد الشمري على شائعة اغتيالها في بلادها، واصفة مروجي تلك الأنباء بـ “ الصفحات الرخيصة “ التي تديرها شلة من العقول الصغيرة.

ونشرت الشمري مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بـ “ سناب شات “ ، ظهرت فيه مرتدية ” الحجاب “ وعلقت قائلة: ” بعض المتخلفين اللي عندنا حتى كذبة نيسان يستخدموها في الموت والقتل والدمار، يبدو أنكم أدمنتم الموت. ”

وتابعت: ” لكل مغرض كاتب خبر وفاة شهد الشمري، الله يجعلك نصيب في كل شيء تكتبه عني سلبي أو إيجابي، حبوا نفسكم، أنا أعيش حياتي والحياة حلوة، لا تفكروا في شهد أو غير شهد. ”

وأضافت: ” عمري ما فكرت بغيري، أفكر بس بنفسي، وأشوف الشخص الناجح أقول الله يوفقه يستاهل، كذبة نيسان استخدموها بطريقة حلوة. ”