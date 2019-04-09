فضح مخاوف قطر من تعديلات فيفا على مونديال 2022

طلال الضوي(صدى):

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، جياني إنفانتينو، زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم المنتظر إقامتها في قطر 2022؛ لتظهر مخاوف ورعب الدوحة من تعديلات الفيفا.

ومن جانبه، أوضح ناصر الخاطر، كبير المنظمين للبطولة في قطر، إن بلاده لا تزال تخطط لاستضافة 32 فريقا، وإن الدراسات حول إضافة 16 فريقًا كانت مجرد ” تقييم ” ؛ ليكشف ذلك أكاذيب الدوحة التي زعمت قدرتها على ضم كافة العدد من المنتخبات.

والدليل على كذب قطر، أن ” الخاطر ” كان يبذل قصارى جهده للتأكيد على أن الوضع الراهن هو أنه لا يزال كأس العالم يضم 32 فريقًا، وكل شيء بعد ذلك يخضع للتقييم؛ فيما بعد الفوز بالحق في استضافة كأس العالم المكون من 32 فريقًا في عام 2010، في عملية تقديم عطاءات غارقة في الرشوة، يتعرض القطريون لضغوط الفيفا من أجل إقامة البطولة بمشاركة 48 فريقا.