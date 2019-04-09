فقدان تلميذة بصبيا يعرضها للحظات رعب مع الكلاب الضالة

جازان(صدى):

كشف ولي أمر طالبة بمدرسة ابتدائية بقرية تتبع صبيا، عن أوقات من الرعب عاشتها ابنته بعدما تعرضت لإهمال من قبل المدرسة التي قال حارسها إنها ركبت مع السائق، ليتضح أنها تاهت ولم تركب.

وسرد الأب القصة: ” دخلت ابنتي في حالة من الرعب، حيث إن حارس المدرسة أكد لي في اتصال هاتفي قبل الواقعة أن ابنتي ركبت مع السائق، الأمر الذي تم نفيه، واتضح مغادرتها وتوهانها حول المدرسة، حيث لاحقتها الكلاب لنحو ساعة ونصف، مطالباً بالتحقيق في تلك الواقعة ” .

ومن جانبها، قال المتحدث الرسمي بـ” تعليم صبيا ” إبراهيم الحازمي: ” إن إدارة تعليم صبيا قد تفاعلت مع شكوى ولي أمر الطالبة ريتال محسن جعفري حول ملابسات خروج ابنته من المدرسة ومحاصرتها من الكلاب الضالة أثناء ذلك، مما تسبب في خوفها وهلعها كما ورد في شكواه ” .

وأكد أن مدير ” التعليم ” وجّه بتشكيل لجنة عاجلة؛ للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، وستباشر اللجنة أعمالها صباح غد الأربعاء تمهيداً لرفع توصياتها والنتائج لاتخاذ الإجراءات النظامية.