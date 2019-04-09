” أب ” يهتك عرض ابنته ويهددها بقطع رأسها

عمّان(صدى):

أقدم رجل بالأردن على اغتصاب طفلته داخل منزله، ثم هددها بقطع رأسها حتي لا تخبر الطفلة أحد.

وعن التفاصيل، قام ” الأب ” باغتصاب لطفلته عندما كانت الابنة مع أمها وإخوتها في الخارج، حيث طلب الجاني من والدتها إرسال الضحية إليه لشراء بعض الأغراض.

وصلت إليه الطفلة وكان وحده في المنزل، أقدم على اغتصابها ثم هددها إذا أخبرت أحدًا بأنه سيقطع رأسها، ثم تركها تذهب لوالدتها، حيث أخبرتها بما حدث.

وأصدرت المحكمة حكمًا ابالأشغال المؤقتة لمدة 15 عامًا بحق المتهم، بعد إدانته بهتك عرض ابنته.