اكتشاف مثير.. العثور على أنثى ثعبان بطول شاحنة

واشنطن(صدى):

كشفت محمية طبيعية في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، عن العثور على أنثى ثعبان طولها يوازي طول شاحنة ” بيك آب ” حيث بلغ 5 أمتار فيما بلغ وزنها 140 رطلاً، وتعد أكبر الزواحف التي يتمّ العثور عليها في المنطقة، لذا يعدّ الاكتشاف الأخير مثيراً للإعجاب.

وظهرت صورة للثعبان، وهو يحمله أربعة رجال في الهواء؛ فيما استخدم الفريق طريقة جديدة لتتبّع الثعبان، حيث استخدموا ذكور الثعابين مع أجهزة إرسال لاسلكية للسماح للفريق بتتبّع الذكور لتحديد مواقع الإناث الولودة، كما اكتشفوا أن الأنثى تحمل 73 بيضة.