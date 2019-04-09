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    أبريل

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  3. مسن يهدد شاب بسلاح ناري بعد الاعتداء عليه

مسن يهدد شاب بسلاح ناري بعد الاعتداء عليه




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