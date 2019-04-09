مدني القصيم: التقلبات المناخية تشكل مخاطر على الأرواح

سالم المطيري(صدى):

نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم اليوم الثلاثاء، من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة.

وأصدرت المديرية بيان دعت فيه المواطنين والمقيمين للحذر والالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب، لما تُشكّله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

كما أشارت لضرورة اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني، عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم أبا الخيل، أنه يتم العمل على متابعة هذه التغيرات المناخية، ورفع درجة الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر.