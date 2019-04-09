5 إصابات جديدة بـ ” كورونا ” في مناطق متفرقة بالمملكة

الرياض(صدى):

كشف موقع مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة, اليوم الثلاثاء، عن 5 إصابات جديدة بفيروس ” كورونا ” المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية مناطق متفرقة بالمملكة.

وأوضح المركز، أن هناك إصابتين جديدتين بـ ” كورونا في الخفجي صنفت ضمن الحالات الثانوية، بالإضافة إلى ثلاث حالات أخرى، في الرياض وجدة ونجران؛ بواقع حالة واحدة لكل منها.

وتبلغ الحالة المصابة في جدة من العمر 80 عامًا, وتم تصنيفها بحالة أولية, وفيما يخص حالتي الرياض ونجران، تبلغ الحالة الأولى من العمر 51 عامًا والأخرى 79 عامًا, تم تصنيفهما ضمن الحالات الأولية، كما أن جميع الحالات نشطة.