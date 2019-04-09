” غمازات ” بوجهها تشعل الهجوم ضد مشاعل الشحي

أبو ظبي(صدى):

اشتعل الهجوم ضد الفنانة والإعلامية الإماراتية الشّابّة، مشاعل الشحي، بعدما أجرت عملية تجميلية بوجهها لتضيف إليه ” غمازات ” .

وكتبتْ مشاعل عبر حسابها على ” إنستجرام ” :” شرايكم بالغمازة؟ الدكتور سوا لي الغمازه بـ 4 دقايق بس وهذه الصورة خذتها أول يوم غمازة كنت مستأنسة عليها ههههه كانت مبينة نقطوة بدون ما أضحك بس بعد 4 أيام تقريبا قامت تبين طبيعية ” .

وأضافت: ” والحين مرت ع الغمازة 10 أيام ومبينة وايد طبيعية، ومع الأيام راح تبين طبيعية أكثر والكل لاحظ الغمازة وانعجب فيها، بصراحه ما توقعتها جي تبين طبيعية وتغير شكلي ” ؛ ليعلق متابعيها بأنّ الغمّازات الطبيعية، تكون أفضل وأجمل، فيما وصف آخرون مظهرها بأنّه مبالغ فيه.