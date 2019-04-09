” الفياجرا ” تحمي الحوامل من مخاطر تسمم الحمل

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة من جامعة ” ميسيسبي ” الأمريكية، أنه يمكن استخدام ” الفياجرا ” كعلاج غير مرجح للسيدات الحوامل اللاتي يعانين من حالة خطيرة تسمى ” ما قبل تسمم الحمل ” .

حيث يمكن استخدام هذه الأقراص لخفض ضغط الدم لدى النساء اللاتي يعانين من حالة تؤثر عليهن وعلى الأجنة، فحالة ” ما قبل تسمم الحمل ” تسبب صداعًا وألمًا شديدًا لدى الأم.

كما تزيد هذه الحالة من خطر إصابة الطفل بسكتة دماغية وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، في حياته اللاحقة، ووجد الباحثون أن تناول العنصر النشط في الفياجرا ” sildenafil citrate ” ، يمكن أن يحمي قلب الجنين قبل ولادته.

وفي ذات السياق، أظهرت دراسة سابقة أن العنصر النشط ” sildenafil ” يمكنه علاج تسمم الحمل بنجاح، مع تقليل ضغط الدم لدى الفئران التي لم تولد بعد.