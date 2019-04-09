توقعات لشكل بي إم دبليو X6 M Competition 2020

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت صورة تخيلية، عن سيارة بي ام دبليو X6 M Competition 2020 ، الإصدار الذي لا تتوفر معلومات رسمية عنه.

ويتوفر إصدار Competition متوفر في الوقت الحالي على السيارات التالية من بي ام دبليو: بي ام دبليو M2، بي ام دبليو M5، بي ام دبليو X3 M، بي ام دبليو X4 M.

وتظهر الصورة، هوية رياضية مستمدة من سيارات بي ام دبليو Competition الحالية ، وإذا تم بالفعل إطلاق هذه السيارة ستعتمد ميكانيكياً على محرك V8 سعة 4.4 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يصدر منه قوة لا تقل عن 625 حصان.