بالفيديو.. القبض على مفحط بعد تداول عدة مقاطع له بالعرضيات

سعيد القرني(صدى):

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات من القبض على أحد المفحطين بالمحافظة.

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها ” صدى ” انه بعد تداول العديد من الفديوهات للمفحط وهو يمارس التفحيط بالمحافظة وبسرعات جنونية وبشكل متكرر في أرجاءها ، وعليه تم مساء أمس رصده وهو يقود مركبة من نوع ” هوندا أكورد ” حيث كان يمارس التفحيط كعادته.

هذا وتم تسليم الشاب والمركبة لمرور العرضيات لإستكمال الإجراءات القانونيه بحقه .