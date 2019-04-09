بالفيديو.. القبض على مفحط بعد تداول عدة مقاطع له بالعرضيات
تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات من القبض على أحد المفحطين بالمحافظة.
ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها ” صدى ” انه بعد تداول العديد من الفديوهات للمفحط وهو يمارس التفحيط بالمحافظة وبسرعات جنونية وبشكل متكرر في أرجاءها ، وعليه تم مساء أمس رصده وهو يقود مركبة من نوع ” هوندا أكورد ” حيث كان يمارس التفحيط كعادته.
هذا وتم تسليم الشاب والمركبة لمرور العرضيات لإستكمال الإجراءات القانونيه بحقه .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2821 ] نشر منذ 5 دقائق
الله لايوفقه تسبب ب انقلاب الشاص