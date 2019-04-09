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  • نشر : منذ 28 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. القبض على مفحط بعد تداول عدة مقاطع له بالعرضيات

بالفيديو.. القبض على مفحط بعد تداول عدة مقاطع له بالعرضيات
سعيد القرني(صدى):

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات من القبض على أحد المفحطين بالمحافظة.

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها ” صدى ” انه بعد تداول العديد من الفديوهات للمفحط وهو يمارس التفحيط بالمحافظة وبسرعات جنونية وبشكل متكرر في أرجاءها ، وعليه تم مساء أمس رصده وهو يقود مركبة من نوع ” هوندا أكورد ” حيث كان يمارس التفحيط كعادته.  

هذا وتم تسليم الشاب والمركبة لمرور العرضيات لإستكمال الإجراءات القانونيه بحقه .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2821 ] نشر منذ 5 دقائق

الله لايوفقه تسبب ب انقلاب الشاص

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