رفض استئناف الهلال بشأن مشاركة لاعب الوحدة

ماجد الأشرم(صدى):

رفضت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من نادي الهلال على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن عدم أهلية مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني.

وكان ذلك خلال المباراة التي جمعت الهلال بالوحدة، يوم 8/3/2019؛ ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد سلمان للمحترفين؛ حيث أكدت اللجنة، أن الرفض جاء لعدم توافر شرط المادة 1/132 من لائحة الانضباط والأخلاق.