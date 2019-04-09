أمرابط يؤجج الخلاف بين النصر ومنتخب المغرب

نواف السالم(صدى):

وقع خلافًا بين إدارة نادي النصر والمنتخب المغربي لكرة القدم بسبب لاعب الوسط نور الدين أمرابط وحالته الصحية؛ حيث يتطلع روي فيتوريا مدرب النصر إلى الاعتماد على اللاعب في المواجهة الهامة يوم السبت المقبل أمام الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ومن جانبه، هدد الاتحاد المغربي لكرة القدم بتقديم شكوى ضد النصر إذا تم إشراك أمرابط في أي مباراة قبل تعافيه تمامًا؛ فيما صرح هيرفي رونار مدرب المنتخب في وقتٍ سابق، بأن مسؤولية إصابة أمرابط تقع على عاتق إدارة النصر.

ومن الجدير بالذكر، أن نور الدين أمرابط لاعب هام للمدرب هيرفي رونار الذي يعول عليه بقوة للمنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر الصيف المقبل.