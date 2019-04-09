مواطنة تتبرع لزوجها بإحدى كليتيها لتنهي معاناته مع الفشل الكلوي
أقدمت مواطنة على التبرع بإحدى كليتيها لزوجها؛ لتنهي معاناته التي استمرت قرابة 5 سنوات مع مرض الفشل الكلوي.
وعن العملية، تم إجراء عملية زراعة الكلى بمدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض؛ وذلك بعد إجراء التحاليل والفحوص اللازمة وثبوت المطابقة.
ونجحت العملية وخرجت الزوجة من المستشفى أمس الإثنين، وما زال زوجها تحت الملاحظة.
خالد الحربي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 11 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله جعلها الله بموازين حسناتها
ونعم الزوجه بارك الله فيها
خالد الحربي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 8 دقائق
ماشاء الله تبارك الله جعلها الله بموازين حسناتها يوم لاظل إلا ظله
ونعم الزوجه بارك الله فيها