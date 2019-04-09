مواطنة تتبرع لزوجها بإحدى كليتيها لتنهي معاناته مع الفشل الكلوي

حمود العنزي(صدى):

أقدمت مواطنة على التبرع بإحدى كليتيها لزوجها؛ لتنهي معاناته التي استمرت قرابة 5 سنوات مع مرض الفشل الكلوي.

وعن العملية، تم إجراء عملية زراعة الكلى بمدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض؛ وذلك بعد إجراء التحاليل والفحوص اللازمة وثبوت المطابقة.

ونجحت العملية وخرجت الزوجة من المستشفى أمس الإثنين، وما زال زوجها تحت الملاحظة.