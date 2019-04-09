مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 9.61 نقطة ليقفل عند مستوى 9047.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ولاء, وتشب, وإكسترا, وبروج للتأمين, والتعاونية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الكابلات, وبترو رابغ, والعالمية, وسيسكو, والمستشفى السعودي الألماني, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 2.94%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، والراجحي، والتصنيع، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء, والأهلي، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 10.91 نقطة ليقفل عند مستوى 3570.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 83 صفقة.