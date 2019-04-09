بسبب ” الغيرة ” .. رجل يقتل زوجته ويجلس ليحتسي الشاي حتى تأتي الشرطة
شهدت المنطقة الشرقية بالعاصمة البريطانية لندن، جريمة مروعة لرجل قتل زوجته خنقًا أثناء نوم أطفالهما؛ ليقوم بإبلاغ الشرطة ويجلس ليحتسي الشاي حتى يأتوا.
وطلبت السيدة من قبل، من زوجها الطلاق لينتهي الأمر بخنقها بأسلاكا بسبب شعوره بالغيرة عليها من أن تنفصل عنه وتتزوج بآخر؛ فيقتلها ويتصل بالشرطة، مبلغًا: ” لقد قتلت زوجتي بالخطأ بعد خنقها بوشاح ” .
وقالت والدة الضحية: ” اليوم الذي توفيت فيه نازيا هو أسوأ يوم في حياتنا، قلوبنا مفطورة، لن نعود لطبيعتنا بعد الآن. لقد أخذ منا ابنتي، وهي كذلك أم وأخت وحفيدة وصديقة ” .
ابونايف[ عدد التعليقات: 995 ] نشر منذ 16 دقيقة
منهم كثير غيرته قويه جداً لايتحمل حتى يطلع صوتها نسال الله العافيه يعني بكره اتوقع لو تقول ابسوق السياره بيحرقها