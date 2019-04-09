بسبب ” الغيرة ” .. رجل يقتل زوجته ويجلس ليحتسي الشاي حتى تأتي الشرطة

لندن(صدى):

شهدت المنطقة الشرقية بالعاصمة البريطانية لندن، جريمة مروعة لرجل قتل زوجته خنقًا أثناء نوم أطفالهما؛ ليقوم بإبلاغ الشرطة ويجلس ليحتسي الشاي حتى يأتوا.

وطلبت السيدة من قبل، من زوجها الطلاق لينتهي الأمر بخنقها بأسلاكا بسبب شعوره بالغيرة عليها من أن تنفصل عنه وتتزوج بآخر؛ فيقتلها ويتصل بالشرطة، مبلغًا: ” لقد قتلت زوجتي بالخطأ بعد خنقها بوشاح ” .

وقالت والدة الضحية: ” اليوم الذي توفيت فيه نازيا هو أسوأ يوم في حياتنا، قلوبنا مفطورة، لن نعود لطبيعتنا بعد الآن. لقد أخذ منا ابنتي، وهي كذلك أم وأخت وحفيدة وصديقة ” .