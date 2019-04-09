بالصور.. حادث مروري يؤدي إلى إصابة 3 معلمات وسائقهن على طريق عشيرة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وقع حادث مروري مروع صباح اليوم الثلاثاء، على طريق عشيرة؛ حينما كانت حافلة نقل مدرسي خاصة تقل 3 معلمات تسير على الطريق باتجاه مدرسة الغاشية إحدى المدارس الواقعة بشمال الطائف والتابعة لتعليم المهد.

وانحرفت الحافلة بالمعلمات واصطدمت باثنين من أعمدة الإنارة الواقعة بوسط الطريق واقتلعتها بصورة مفجعة مما أدى إلى انقلاب الحافلة بوسط الطريق؛ لتؤدي إلى إصابة المعلمات الثلاث والسائق؛ فيما تم نقل المصابين إلى مستسفى الأمير سلطان بالحوية.