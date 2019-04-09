سجين فرنسي يكشف انتهاكات معتقلات الدوحة: يمارسون العبودية الحديثة

طلال الضوي(صدى):

روى السجين الفرنسي السابق جون بيير مارونجي، عن ما يدور داخل معتقلات قطر؛ وذلك بعد أن قضى 1744 يومًا ظلماً في أحد سجون ” الدوحة ” .

وعن ذلك، روى السجين الفرنسي معاناته في قطر قائلاً: ” قطر دولة مستبدة تمارس العبودية الحديثة، فالنظام القطري استبدادي يمارس العبودية ولكن على الطريقة الحديثة على المهاجرين والوافدين الأجانب ” .

وعن معاناته بالسجن، قال ” مارونجي ” : ” كنا ننام في زنازين صغيرة دون تهوية دون ضوء، السجناء يموتون وتظل جثث الموتى في الممرات تخنقنا من الرائحة ” .

حيث أوضح أن النظام القطري كان يفرض على السجناء من المسلمين بإطلاق اللحى وعدم التدخين، وحظر استخدام المحمول، أما السجناء من غير المسلمين فكان يفرض عليهم دفع ضريبة الجزية لكونهم غير مسلمين.

وسرد السجين الفرنسي أحد الوقائع التي لا يستطيع نسيانها، حيث أوضح أن كان هناك متمرد أردني معتقل سياسي معارض للنظام القطري تعرض للتعذيب والضرب حتى الوفاة، وتركوا جثته داخل السجن حتى أزعجت رائحة الجثة التي لا تحتمل السجناء.

كما ذكر أن معاملة السلطات القطرية داخل السجن للسجناء الدواعش كانت أفضل حالاً من معاملة المعارضين السياسيين للنظام، كما أنهم يخرجون من السجن بعد فترة قصيرة ولم تحكم عليهم بقضاء عقوبة طويلة مثل المعارضين السجناء الآخرين.

يُذكر أن ” مارونجي ” دخل السجون القطرية منذ 2013، وذلك بتهمة توقيع شيكات بدون رصيد؛ بعد خلاف مع شريكه من أحد أعضاء الأسرة الحاكمة القطرية.

حيث قام بمصادرة أمواله وأفرغ حساباته ورفض إعطاءه مستحقاته؛ ما تسبب في اتهامه بشيكات بدون رصيد والحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

من الجدير بالذكر أن ” مارونجي ” كان قد أصدر كتابين من محبسه بعنوان “ فرنسي رهينة قطر ” ، “ نهاية طريق الجحيم القطري ” ، روى فيهما الظلم الذي تعرض له وسجنه مع الدواعش، ومعاملتهم أفضل منه.