تآكل ثروات 4 أغنياء عرب يفقدهم مقاعدهم بقائمة أثرياء الشرق الأوسط

وكالات(صدى):

فقد 4 مليارديرات عرب مقاعدهم في قائمة أثرياء الشرق الأوسط لعام 2019 بعد أن تآكلت ثرواتهم تحت حاجز المليار دولار؛ حيث كان عامًا صعبًا حتى على أغنى الشخصيات على وجه الأرض، بسبب صعوبة المناخ الاقتصادي بشكل عام وضعف أسواق المال العالمية، وقد أدى ذلك إلى تراجع عدد المليارديرات وانكماش إجمالي ثرواتهم.

وذكرت مجلة ” فوربس ” أن الأثرياء الأربعة هم سعد الحريري، وبسام الغانم، وفوزي الخرافي، ومهند الخرافي؛ لافتة إلى أن أثرياء الشرق الأوسط، تأثروا أيضاً من وضع الاقتصاد العالمي، لتتقلص إجمالي ثرواتهم بنحو 5% وتصل إلى 191.3 مليار دولار، مقارنة بـ 201.4 مليار دولار في عام 2018، مشيرة إلى أن 7 مليارديرات فقط تمكنوا من الإضافة لثرواتهم.

واحتفظ جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون بلقب أغنى شخص على وجه الأرض للعام الثاني على التوالي بصافي ثروة قياسي بلغ 131 مليار دولار، فيما جاء الملياردير المكسيكي كارلوس سليم الحلو ذو الأصول اللبنانية في المرتبة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط، بثروة تقدر بحوالي 64 مليار دولار، مقارنة بنحو 67.1 مليار دولار في العام 2018، وهو يسيطر على شركة ” America Movil ” التي تعد أكبر شركة اتصالات للهواتف النقالة في أمريكا اللاتينية.

وفي السياق نفسه، جاء أغنى رجل في البرازيل وأغنى مصرفي بالعالم جوزيف صفرا والذي ينحدر من عائلة مصرفية سورية، ثانياً، ويعد الرابح الأكبر بين أثرياء الشرق الأوسط خلال العام الماضي، حيث أضاف لثروته 1.7 مليار دولار لتصل إلى 25.2 مليار دولار؛ لينضم وافداً جديداً وهو الملياردير غسان عبود الذي يرأس مجلس إدارة مجموعة غسان عبود، وتبلغ ثروته 1.75 مليار دولار، ولدى المجموعة استثمارات في قطاعات متنوعة تتضمن تجارة السيارات، والضيافة والتجزئة والعقارات والإعلام.