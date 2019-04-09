مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، عن توفر وظائف شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي، ومنها أطباء استشاريين (عدة تخصصات)، أطباء نواب (عدة تخصصات)؛ لافتًا إلى أن الوظائف الصحية: أخصائي تمريض (للرجال والنساء)، فني تخدير، فني تعقيم، فني تروية قلبية.

وأضاف المستشفى: فني عمليات، فني رعاية تنفسية، سكرتارية طبية؛ بينما الوظائف غير الصحية: أخصائي تقنية معلومات، مفتش سلامة، موضحًا أنه من ضمن الشروط العامة أن تكون الأولوية للمواطنين السعوديين وتحديد الوظيفة المتقدم عليها المرشح وتصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مطابق للوظيفة.

وتتطلب الوظائف اجتياز المقابلة الشخصية ويتم فرز المتقدمين على الموقع خلال فترة الإعلان فقط، ومن لديه رقم سابق يجب عليه تحديث بياناته ويشترط لجميع الوظائف الإلمام باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأوضح المستشفى أن التقديم يستمر لمدة أسبوعين من تاريخ 3 / 8 / 1440 هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا