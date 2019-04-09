لجنة الانتخابات في تركيا ترفض طلب حزب أردوغان

أنقرة(صدى):

رفضت لجنة الانتخابات في تركيا، اليوم الثلاثاء، طلبا من الحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، لإعادة فرز كل الأصوات في 31 دائرة من دوائر إسطنبول، وعددها 39؛ حيث قررت أن تدعو لإعادة فرز الأصوات في 51 صندوق اقتراع في 21 دائرة في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم 31 مارس.

وجاء ذلك بحسب ممثل حزب العدالة والتنمية الحاكم في اللجنة العليا للانتخابات التركية رجب أوزيل، فيما قال ” أردوغان ” أن الانتخابات البلدية التي أظهرت نتائجها الأولية أن حزبه خاسر في إسطنبول، تخللتها مخالفات على نطاق واسع ارتكبت بشكل منظم، على حد تعبيره.

وكثف حزب العدالة والتنمية الطعون رافضا الإقرار بهزيمته وخسارة إسطنبول، العاصمة الاقتصادية لتركيا حيث يعيش 20% من سكان البلاد، هزيمة انتخابية غير مسبوقة لأردوغان؛ فيما يتهم إمام أوغلو مرشح المعارضة الذي يقدم نفسه بأنه رئيس بلدية إسطنبول، حزب العدالة والتنمية بالسعي إلى كسب الوقت من خلال مضاعفة الطعون لمحو آثار المخالفات المحتملة المرتكبة في البلدية.